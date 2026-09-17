Λένα Ντάναμ - Λούις Φέλμπερ: Γονείς μέσω παρένθετης κύησης - Το ραντεβού στα τυφλά, η ατάκα του που την άγγιξε, ο γάμος

Η Lena Dunham και ο σύζυγός της, Louis Felber, είναι πλέον γονείς: υποδέχτηκαν ένα κοριτσάκι μέσω παρένθετης κύησης. Η δημιουργός της τηλεοπτικής σειράς «Girls» μοιράστηκε την είδηση με τη Vogue, όπου έγραψε για το μακροχρόνιο όνειρό της να γίνει μητέρα και το μονοπάτι που οδήγησε, τελικά, το ζευγάρι στην παρένθετη κύηση.