Πώς να μην απολογείστε συνεχώς στη δουλειά
MARIE CLAIRE

Πώς να μην απολογείστε συνεχώς στη δουλειά

Οι φράσεις που μπορείτε να αλλάξετε

Πώς να μην απολογείστε συνεχώς στη δουλειά
Οι φράσεις «Συγγνώμη που ενοχλώ», «ελπίζω αυτό να είναι εντάξει», «μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά…» είναι προτάσεις που πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν σχεδόν αυτόματα στον χώρο εργασίας, συχνά χωρίς καν να αντιλαμβάνονται πόσο συχνά ζητούν συγγνώμη ή «μαλακώνουν» αυτό που θέλουν να πουν.

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