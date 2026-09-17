Ο Brad Pitt εμφανίστηκε με κοστούμι παραλλαγής στην πρεμιέρα του «Heart of the Beast» και σκυλάκια για υιοθεσία

Ηταινία «Heart of the Beast» του Brad Pitt έκανε πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου στο FirstBank Amphitheater του Φράνκλιν, συγκεντρώνοντας μερικές από τις πιο λαμπερές προσωπικότητες του Νάσβιλ και του Χόλιγουντ. Το κόκκινο χαλί συνδύασε την κουλτούρα των δύο κόσμων, καθώς μουσικοί της κάντρι, καταξιωμένοι ηθοποιοί και στελέχη της βιομηχανίας του θεάματος έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση.Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ταινίας και της βραδιάς, ο Brad Pitt, περπάτησε στο χαλί φορώντας ένα κοστούμι παραλλαγής και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με γυαλιά aviator, μια χρυσή αλυσίδα και ένα λαδί t-shirt κάτω από το σακάκι του. Συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Ines de Ramon. Η Ines de Ramon επέλεξε ένα μάξι ροδακινί φόρεμα με βολάν και δαντελένιες λεπτομέρειες, αφήνοντας τα μαλλιά της ελεύθερα στους ώμους.