Netflix και Κρύο Αίμα: Βλέπουμε το The Gentlemen μόνο και μόνο για το στυλ των πρωταγωνιστών
MARIE CLAIRE

Netflix και Κρύο Αίμα: Βλέπουμε το The Gentlemen μόνο και μόνο για το στυλ των πρωταγωνιστών

Και για τις πανέμορφες τοποθεσίες.

Netflix και Κρύο Αίμα: Βλέπουμε το The Gentlemen μόνο και μόνο για το στυλ των πρωταγωνιστών
Τα νούμερα έδειξαν πως η δεύτερη σεζόν της σειράς The Gentlemen, του Guy Ritchie, προσέλκυσε σημαντικά μικρότερο κοινό. Η αισθητική και οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστών, όμως, σίγουρα απογειώθηκαν. Με τους χαρακτήρες να έχουν πλέον ωριμάσει και εξελιχθεί, μοιάζουν πιο βέβαιοι για τους εαυτούς τους, πιο τολμηροί, αλλά και πιο επικίνδυνοι. Και αυτό αποτυπώνεται μέσα από τα look τους.

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