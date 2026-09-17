H Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς φόρεσε την τάση στα τζάκετ που επιστρέφει δυναμικά
H Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς φόρεσε την τάση στα τζάκετ που επιστρέφει δυναμικά
Το ιδιαίτερο πανωφόρι διεκδικεί ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην γκαρνταρόμπα της σεζόν.
Το ιδιαίτερο πανωφόρι διεκδικεί ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην γκαρνταρόμπα της σεζόν.
Η κινηματογραφική μεταφορά του Sense and Sensibility μάς ταξιδεύει στην Αγγλία του 18ου αιώνα και η πρωταγωνίστριά της, Daisy Edgar-Jones, φαίνεται πως αναζητά και στη μόδα τρόπους να συνδεθεί με την εποχή της ηρωίδας της. Στο πλαίσιο του press tour της ταινίας, η ηθοποιός υιοθέτησε μία από τις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν: το military jacket.
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