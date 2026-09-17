H Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς φόρεσε την τάση στα τζάκετ που επιστρέφει δυναμικά
MARIE CLAIRE

H Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς φόρεσε την τάση στα τζάκετ που επιστρέφει δυναμικά

Το ιδιαίτερο πανωφόρι διεκδικεί ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην γκαρνταρόμπα της σεζόν.

H Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς φόρεσε την τάση στα τζάκετ που επιστρέφει δυναμικά
Η κινηματογραφική μεταφορά του Sense and Sensibility μάς ταξιδεύει στην Αγγλία του 18ου αιώνα και η πρωταγωνίστριά της, Daisy Edgar-Jones, φαίνεται πως αναζητά και στη μόδα τρόπους να συνδεθεί με την εποχή της ηρωίδας της. Στο πλαίσιο του press tour της ταινίας, η ηθοποιός υιοθέτησε μία από τις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν: το military jacket.

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