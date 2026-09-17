Full-coverage foundation, skin tint ή concealer: Ποιο χρειάζεστε πραγματικά;
Full-coverage foundation, skin tint ή concealer: Ποιο χρειάζεστε πραγματικά;
Και ποιες ανάγκες εξυπηρετεί το κάθε ένα;
Η βάση του μακιγιάζ έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Από τα πιο καλυπτικά foundation περάσαμε στα skin tint και στα προϊόντα που αφήνουν το δέρμα να φαίνεται περισσότερο σαν δέρμα, ενώ το concealer παραμένει το προϊόν που επιστρατεύουμε όταν θέλουμε λίγη περισσότερη κάλυψη σε συγκεκριμένα σημεία. Και κάπου εδώ είναι εύκολο να μπερδευτούμε: Ποιο από όλα χρειαζόμαστε πραγματικά σε κάθε περίπτωση;
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