Ναόμι Γουότς -Λιβ Σράιμπερ: Ξανά μαζί για παρακολουθήσουν τη 17χρονη κόρη τους στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

H Naomi Watts και ο Liev Schreiber βρέθηκαν ξανά μαζί για να γιορτάσουν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα της κόρης τους, Kai. Στις 15 Σεπτεμβρίου, το 17χρονο μοντέλο περπάτησε και χόρεψε στην πασαρέλα του Thom Browne, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr