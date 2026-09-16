To supermodel Bianca Balti έρχεται στην Αθήνα αποκλειστικά για το 8o Marie Claire Power Trip

ΗBianca Balti είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιταλίδες supermodels της γενιάς της, μεδιεθνή καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες. Φέτος τον Οκτώβριο, έρχεται στην Αθήνα αποκλειστικά για το 8ο Marie Claire Power Trip, για να μας εμπνεύσει με την προσωπική της ιστορία.