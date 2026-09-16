To supermodel Bianca Balti έρχεται στην Αθήνα αποκλειστικά για το 8o Marie Claire Power Trip
MARIE CLAIRE

To supermodel Bianca Balti έρχεται στην Αθήνα αποκλειστικά για το 8o Marie Claire Power Trip

Η διεθνής καριέρα, η μητρότητα και η μάχη με τον καρκίνο συνθέτουν την προσωπική ιστορία μιας γυναίκας που δεν φοβήθηκε να δείξει τον πραγματικό της εαυτό.

To supermodel Bianca Balti έρχεται στην Αθήνα αποκλειστικά για το 8o Marie Claire Power Trip
ΗBianca Balti είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιταλίδες supermodels της γενιάς της, με
διεθνή καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες. Φέτος τον Οκτώβριο, έρχεται στην Αθήνα αποκλειστικά για το 8ο Marie Claire Power Trip, για να μας εμπνεύσει με την προσωπική της ιστορία.

 
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