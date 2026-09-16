Οι κρέμες σώματος που θα κάνουν το φθινοπωρινό skincare πιο απολαυστικό
MARIE CLAIRE

Οι κρέμες σώματος που θα κάνουν το φθινοπωρινό skincare πιο απολαυστικό

Πλούσιες υφές, βαθιά ενυδάτωση και ζεστά αρώματα που ταιριάζουν απόλυτα στην εποχή.

Οι κρέμες σώματος που θα κάνουν το φθινοπωρινό skincare πιο απολαυστικό
Με το φθινόπωρο να κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του, αλλάζουμε και τη ρουτίνα περιποίησής μας. Οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες και ο πιο ξηρός αέρας μπορούν να κάνουν την επιδερμίδα του σώματος να δείχνει πιο ξηρή και να χρειάζεται περισσότερη ενυδάτωση. Όσο πλησιάζουμε μάλιστα τον χειμώνα, η ανάγκη για πιο πλούσια προϊόντα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

 
 
Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να βάλουμε ξανά στο μπάνιο μας τις πλούσιες κρέμες σώματος. Μια καλή ενυδατική κρέμα σώματος βοηθά την επιδερμίδα να παραμένει απαλή, λεία και άνετη, ενώ η σωστή εφαρμογή μετά το μπάνιο μπορεί να γίνει ένα μικρό απολαυστικό ritual στην καθημερινότητά μας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης