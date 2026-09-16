Οι κρέμες σώματος που θα κάνουν το φθινοπωρινό skincare πιο απολαυστικό

Πλούσιες υφές, βαθιά ενυδάτωση και ζεστά αρώματα που ταιριάζουν απόλυτα στην εποχή.



Με το φθινόπωρο να κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του, αλλάζουμε και τη ρουτίνα περιποίησής μας. Οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες και ο πιο ξηρός αέρας μπορούν να κάνουν την επιδερμίδα του σώματος να δείχνει πιο ξηρή και να χρειάζεται περισσότερη ενυδάτωση. Όσο πλησιάζουμε μάλιστα τον χειμώνα, η ανάγκη για πιο πλούσια προϊόντα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.







Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να βάλουμε ξανά στο μπάνιο μας τις πλούσιες κρέμες σώματος. Μια καλή ενυδατική κρέμα σώματος βοηθά την επιδερμίδα να παραμένει απαλή, λεία και άνετη, ενώ η σωστή εφαρμογή μετά το μπάνιο μπορεί να γίνει ένα μικρό απολαυστικό ritual στην καθημερινότητά μας.

16.09.2026, 14:00