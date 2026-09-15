Πώς ευχήθηκε «χρόνια πολλά» η Μέγκαν Μαρκλ στον πρίγκιπα Χάρι (εικόνες και βίντεο)

ΗMeghan Markle γιόρτασε τα 42α γενέθλια του πρίγκιπα Harry, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, με ένα τρυφερό αφιέρωμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.Η Meghan δημοσίευσε μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων ένα γλυκό στιγμιότυπο του Harry να φιλά την κόρη τους, την 5χρονη πριγκίπισσα Lilibet, αλλά και αρκετές ακόμη εικόνες που φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στην αγγλική εξοχή.Το video ξεκινά με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Harry, ενώ στο μοντάζ εμφανίζεται και ένα στιγμιότυπο στο οποίο εκείνος μαζί με τον 7χρονο γιο του ζευγαριού, πρίγκιπα Archie, φαίνεται να ετοιμάζουν ένα παιχνίδι με μπαλόνια και τόξα.Πρωταγωνιστής είναι, επίσης, ο σκύλος της οικογένειας, το Labrador Pula, ενώ βλέπουμε τον Harry να κάνει σκι μαζί με τη Lilibet, αλλά και στιγμιότυπα της οικογένειας σε ένα golf cart. Σε ένα ακόμη πλάνο, η οικογένεια φαίνεται να κινείται με το αυτοκίνητο μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο.Ένα ακόμη χαριτωμένο στιγμιότυπο δείχνει τον Harry και τη Meghan να ανταλλάσσουν ένα φιλί μέσα σε έναν αμπελώνα, ενώ στο background ακούγεται η διασκευή του «Simply the Best» από τους The Hound + The Fox.