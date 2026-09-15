Τα αγαπημένα μας lip balm που θρέφουν και ενυδατώνουν τα ξηρά και σκασμένα χείλη
Τα αγαπημένα μας lip balm που θρέφουν και ενυδατώνουν τα ξηρά και σκασμένα χείλη
Ποιο θα διαλέξετε;
Τα lip balm είναι από εκείνα τα προϊόντα ομορφιάς που δύσκολα λείπουν από την τσάντα, το κομοδίνο ή το συρτάρι του γραφείου μας. Ειδικά όταν τα χείλη αρχίζουν να δείχνουν ξηρά, να «τραβάνε» ή να ξεφλουδίζουν, ένα καλό balm μπορεί να γίνει το προϊόν που αναζητάμε ξανά και ξανά μέσα στην ημέρα. Το κρύο, ο ήλιος, ο αέρας, ο κλιματισμός αλλά και η αφυδάτωση μπορούν να κάνουν την ξηρότητα πιο έντονη, καθώς η επιδερμίδα των χειλιών είναι πιο λεπτή και χάνει εύκολα την υγρασία της.
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