Βραβεία Emmy 2026: Tα πιο κομψά beauty looks που ξεχωρίσαμε στο κόκκινο χαλί
Βραβεία Emmy 2026: Tα πιο κομψά beauty looks που ξεχωρίσαμε στο κόκκινο χαλί
Οι stars άφησαν πίσω το βαρύ μακιγιάζ και τα επιτηδευμένα χτενίσματα.
Η 78η απονομή των Primetime Emmy Awards πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Los Angeles και, όπως ήταν αναμενόμενο, το κόκκινο χαλί γέμισε με εντυπωσιακές εμφανίσεις. Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον μας στράφηκε ιδιαίτερα στα beauty looks, αφού οι stars φαίνεται πως συμφώνησαν σε ένα πράγμα: η διακριτική ομορφιά μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή.
Αφήνοντας στην άκρη τις υπερβολικά έντονες βλεφαρίδες και το βαρύ μακιγιάζ που έχουμε συνηθίσει στα red carpet looks, οι celebrities κινήθηκαν σε πιο φρέσκες και εύκολες προσεγγίσεις. Ροδαλά μάγουλα, απαλά χείλη, φυσικές βλεφαρίδες και λαμπερή επιδερμίδα πρωταγωνίστησαν, δημιουργώντας αυτό το ανεπιτήδευτο glamour που μπορούμε εύκολα να προσαρμόσουμε και στην καθημερινότητά μας.
Αφήνοντας στην άκρη τις υπερβολικά έντονες βλεφαρίδες και το βαρύ μακιγιάζ που έχουμε συνηθίσει στα red carpet looks, οι celebrities κινήθηκαν σε πιο φρέσκες και εύκολες προσεγγίσεις. Ροδαλά μάγουλα, απαλά χείλη, φυσικές βλεφαρίδες και λαμπερή επιδερμίδα πρωταγωνίστησαν, δημιουργώντας αυτό το ανεπιτήδευτο glamour που μπορούμε εύκολα να προσαρμόσουμε και στην καθημερινότητά μας.
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