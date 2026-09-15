Σφοδρές αντιδράσεις σε νέα διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι: «Πόσο πίσω μπορεί να γυρίσει τον γυναικείο αθλητισμό;»
Σφοδρές αντιδράσεις σε νέα διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι: «Πόσο πίσω μπορεί να γυρίσει τον γυναικείο αθλητισμό;»
Οι επικριτές της σχολιάζουν ότι σεξουαλικοποιεί το γυναικείο σώμα και αποσπά την προσοχή από ό,τι είναι πραγματικά ο αθλητισμός
Πριν από μερικές μέρες, μια πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων (Novig) δημοσίευσε μια νέα καμπάνια με τη Sydney Sweeney. Η ηθοποιός ποζάρει γυμνή, ή σχεδόν γυμνή, με μπάλες που καλύπτουν συγκεκριμένα σημεία του σώματός της. Όχι αναπάντεχα, συγκέντρωσε πάνω από 39 εκατομμύρια views μέσα σε πέντε μέρες.
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