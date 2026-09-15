Οι κόκκινες αποχρώσεις στα μαλλιά πρωταγωνιστούν στις φετινές τάσεις: Πώς θα βρείτε την ιδανική για εσάς
Οι κόκκινες αποχρώσεις στα μαλλιά πρωταγωνιστούν στις φετινές τάσεις: Πώς θα βρείτε την ιδανική για εσάς
Strawberry blonde, dark cherry ή chestnut red;
Το κόκκινο είναι το χρώμα μαλλιών που φαίνεται πως θα πρωταγωνιστήσει περισσότερο αυτή τη σεζόν, με τις αποχρώσεις του να γίνονται όλο και πιο πολλές και πιο προσαρμόσιμες. Από τα φωτεινά copper μέχρι τα βαθιά cherry red, πλέον δεν μιλάμε για ένα μόνο «κόκκινο», αλλά για μια ολόκληρη παλέτα. Το ζητούμενο είναι να βρούμε εκείνο που ταιριάζει στα δικά μας χαρακτηριστικά.
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