Οι κόκκινες αποχρώσεις στα μαλλιά πρωταγωνιστούν στις φετινές τάσεις: Πώς θα βρείτε την ιδανική για εσάς
MARIE CLAIRE

Οι κόκκινες αποχρώσεις στα μαλλιά πρωταγωνιστούν στις φετινές τάσεις: Πώς θα βρείτε την ιδανική για εσάς

Strawberry blonde, dark cherry ή chestnut red;

Οι κόκκινες αποχρώσεις στα μαλλιά πρωταγωνιστούν στις φετινές τάσεις: Πώς θα βρείτε την ιδανική για εσάς
Το κόκκινο είναι το χρώμα μαλλιών που φαίνεται πως θα πρωταγωνιστήσει περισσότερο αυτή τη σεζόν, με τις αποχρώσεις του να γίνονται όλο και πιο πολλές και πιο προσαρμόσιμες. Από τα φωτεινά copper μέχρι τα βαθιά cherry red, πλέον δεν μιλάμε για ένα μόνο «κόκκινο», αλλά για μια ολόκληρη παλέτα. Το ζητούμενο είναι να βρούμε εκείνο που ταιριάζει στα δικά μας χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης