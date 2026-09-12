11η Σεπτεμβρίου: 25 χρόνια μετά, αναζητούν ακόμη το μωρό που έσωσαν στους Δίδυμους Πύργους

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, πριν από 25 χρόνια, οι ΗΠΑ βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία τους. Τέσσερα αεροπλάνα καταλήφθηκαν από μέλη της Αλ Κάιντα: δύο προσέκρουσαν στους Δίδυμους Πύργους του World Trade Center στη Νέα Υόρκη, ένα στο Πεντάγωνο και ένα συνετρίβη στην Πενσιλβάνια. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες άνθρωποι προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το Μανχάταν, με πολλούς να κατευθύνονται προς τον ποταμό Hudson και τα ferry που έφευγαν από την περιοχή.Ανάμεσα στους αστυνομικούς που κλήθηκαν εκείνη την ημέρα να βοηθήσουν όσους εκκένωναν την περιοχή και τους τραυματίες ήταν η Elba D’Aiuto και ο σύζυγός της, Tony, μέλη τότε της αστυνομίας του Jersey City. Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν πως οι στιγμές εκείνης της ημέρας θα έμεναν μαζί τους για τα επόμενα 25 χρόνια.