11η Σεπτεμβρίου: 25 χρόνια μετά, αναζητούν ακόμη το μωρό που έσωσαν στους Δίδυμους Πύργους
MARIE CLAIRE

11η Σεπτεμβρίου: 25 χρόνια μετά, αναζητούν ακόμη το μωρό που έσωσαν στους Δίδυμους Πύργους

Ένα ζευγάρι αστυνομικών θυμάται την ημέρα που άλλαξε την ιστορία του κόσμου - «Αυτός ο δεσμός δεν θα σπάσει ποτέ»

11η Σεπτεμβρίου: 25 χρόνια μετά, αναζητούν ακόμη το μωρό που έσωσαν στους Δίδυμους Πύργους
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, πριν από 25 χρόνια, οι ΗΠΑ βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία τους. Τέσσερα αεροπλάνα καταλήφθηκαν από μέλη της Αλ Κάιντα: δύο προσέκρουσαν στους Δίδυμους Πύργους του World Trade Center στη Νέα Υόρκη, ένα στο Πεντάγωνο και ένα συνετρίβη στην Πενσιλβάνια. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες άνθρωποι προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το Μανχάταν, με πολλούς να κατευθύνονται προς τον ποταμό Hudson και τα ferry που έφευγαν από την περιοχή.
 
 
Ανάμεσα στους αστυνομικούς που κλήθηκαν εκείνη την ημέρα να βοηθήσουν όσους εκκένωναν την περιοχή και τους τραυματίες ήταν η Elba D’Aiuto και ο σύζυγός της, Tony, μέλη τότε της αστυνομίας του Jersey City. Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν πως οι στιγμές εκείνης της ημέρας θα έμεναν μαζί τους για τα επόμενα 25 χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης