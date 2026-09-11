Τζένιφερ Λόρενς: Η πρώτη της ανάρτηση στο Instagram συνοδεύεται από μια «προειδοποίηση»

Ακόμα και η Jennifer Lawrence ενέδωσε στο Instagram, ανοίγοντας έναν λογαριασμό που, όχι αναπάντεχα, συγκέντρωσε σχεδόν 1 εκατομμύριο followers μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, θυμίζοντας την άλλη Jennifer, την Aniston, που επίσης είχε κάνει ρεκόρ ακόλουθων όταν είχε μπει στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.