Τζένιφερ Λόρενς: Η πρώτη της ανάρτηση στο Instagram συνοδεύεται από μια «προειδοποίηση»
MARIE CLAIRE

Τζένιφερ Λόρενς: Η πρώτη της ανάρτηση στο Instagram συνοδεύεται από μια «προειδοποίηση»

Μπήκε στα social media κάπως επιφυλακτική, θα λέγαμε

Τζένιφερ Λόρενς: Η πρώτη της ανάρτηση στο Instagram συνοδεύεται από μια «προειδοποίηση»
Ακόμα και η Jennifer Lawrence ενέδωσε στο Instagram, ανοίγοντας έναν λογαριασμό που, όχι αναπάντεχα, συγκέντρωσε σχεδόν 1 εκατομμύριο followers μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, θυμίζοντας την άλλη Jennifer, την Aniston, που επίσης είχε κάνει ρεκόρ ακόλουθων όταν είχε μπει στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης