Alice Weidel: Ζει με τη σύντροφό της από τη Σρι Λάνκα και έχουν δύο παιδιά - Ποια είναι η επικεφαλής του AfD της Γερμανίας

Το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) σημείωσε σημαντική άνοδο στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2026 στo κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, γεγονός που αποτελεί σημαντική πρόοδο για το κόμμα στο πολιτικό τοπίο της χώρας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.Το AfD έχει χτίσει το πολιτικό του πρόγραμμα γύρω από μια σκληρή στάση απέναντι στη μετανάστευση και την αντίθεση στον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.Ωστόσο, η προσωπική ζωή της ηγέτιδάς του, Alice Weidel, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ορισμένες από τις θέσεις του κόμματος. Η ίδια έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επέκταση της επιρροής του AfD στη γερμανική πολιτική σκηνή και έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κόμματος.Η άνοδός της έχει επίσης εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ηγείται ενός κόμματος, του οποίου οι θέσεις σε θέματα μετανάστευσης και LGBTQ+ διαφέρουν σημαντικά από πτυχές της προσωπικής της ζωής.Η Alice Weidel είναι ανοιχτά λεσβία και ζει με τη σύντροφό της, η οποία γεννήθηκε στη Σρι Λάνκα. Μαζί έχουν δύο παιδιά.Είναι αυτή η αντίθεση -μεταξύ λόγων και πράξεων – που έχει τραβήξει την προσοχή στο χάσμα που υπάρχει μεταξύ των πολιτικών του AfD σχετικά με τη μετανάστευση και τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και της προσωπικής ζωής μιας από τις πιο εξέχουσες ηγέτιδές του.