Επτά τρόποι να κάνετε τη skincare ρουτίνα σας να «δουλεύει καλύτερα»

Η καλά περιποιημένη επιδερμίδα δεν εξαρτάται πάντα από το πόσα προϊόντα έχουμε στο μπάνιο μας. Πολύ συχνά, αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτά που ήδη έχουμε. Από τον καθαρισμό και τη σειρά εφαρμογής μέχρι το πότε βάζουμε κάθε προϊόν, μερικές απλές αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν τη skincare ρουτίνα μας να γίνει πιο αποτελεσματική: