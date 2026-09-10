Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα»
MARIE CLAIRE

Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα»

Μας τον συστήνει σαν έναν φίλο που γνώρισε πολύ καλά - μέσα από τη δική του, ιδιαίτερη οπτική

Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα»
Μια από τις πιο συγκινητικές αναρτήσεις μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ο τραγουδοποιός Φοίβος Δεληβοριάς. Τον είχε προσκαλέσει ως γκεστ στην τηλεοπτική εκπομπή του «Νούμερα» αλλά και στη σειρά καλοκαιρινών εμφανίσεών του στην Ταράτσα του Φοίβου, αλλά η σχέση τους ξεκάθαρα ξεπερνούσε τις καλλιτεχνικές συνεργασίες – ήταν φιλία. Είναι πολύτιμο λοιπόν το πορτρέτο του όπως το σκιαγραφεί, με βαθιά θλίψη και την πάντα ιδιαίτερη ματιά του, ο φίλος του Φοίβος.

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