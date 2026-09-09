Αζελαϊκό οξύ: Γιατί έχει γίνει το νέο αγαπημένο μας συστατικό στην περιποίηση της επιδερμίδας

Ακμή, σημάδια, δυσχρωμίες, κοκκινίλες… Αν η επιδερμίδα μας αντιμετωπίζει περισσότερες από μία από αυτές τις ανάγκες, υπάρχει ένα συστατικό που αξίζει να γνωρίσουμε καλύτερα: το αζελαϊκό οξύ. Τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει ολοένα και περισσότερη δημοτικότητα στον κόσμο του skincare, χάρη στην πολυδιάστατη δράση του και την ήπια συμπεριφορά του απέναντι στην επιδερμίδα.Το αζελαϊκό οξύ βρίσκεται φυσικά σε δημητριακά όπως το σιτάρι και το κριθάρι, ενώ παράγεται επίσης από ζυμομύκητες που υπάρχουν φυσιολογικά στο δέρμα μας. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη μέσα σε μία ρουτίνα περιποίησης. Συμβάλλει στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, βοηθά στον καθαρισμό των πόρων και περιορίζει τα βακτήρια που συνδέονται με την εμφάνιση της ακμής, αφήνοντας την επιδερμίδα πιο καθαρή, λεία και φωτεινή.Αν μας απασχολούν οι δυσχρωμίες ή τα σημάδια που αφήνουν τα σπυράκια, το αζελαϊκό οξύ μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο. Συμβάλλει στη ρύθμιση της παραγωγής μελανίνης και, με σταθερή χρήση, βοηθά στη βελτίωση της όψης των σκούρων κηλίδων και στην επίτευξη ενός πιο ομοιόμορφου τόνου στην επιδερμίδα.