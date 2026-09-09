Αζελαϊκό οξύ: Γιατί έχει γίνει το νέο αγαπημένο μας συστατικό στην περιποίηση της επιδερμίδας
Αζελαϊκό οξύ: Γιατί έχει γίνει το νέο αγαπημένο μας συστατικό στην περιποίηση της επιδερμίδας
Γιατί ξεχωρίζει, σε ποιες ανάγκες της επιδερμίδας απευθύνεται και πώς το εντάσσουμε σωστά στην καθημερινή μας περιποίηση.
Ακμή, σημάδια, δυσχρωμίες, κοκκινίλες… Αν η επιδερμίδα μας αντιμετωπίζει περισσότερες από μία από αυτές τις ανάγκες, υπάρχει ένα συστατικό που αξίζει να γνωρίσουμε καλύτερα: το αζελαϊκό οξύ. Τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει ολοένα και περισσότερη δημοτικότητα στον κόσμο του skincare, χάρη στην πολυδιάστατη δράση του και την ήπια συμπεριφορά του απέναντι στην επιδερμίδα.
Το αζελαϊκό οξύ βρίσκεται φυσικά σε δημητριακά όπως το σιτάρι και το κριθάρι, ενώ παράγεται επίσης από ζυμομύκητες που υπάρχουν φυσιολογικά στο δέρμα μας. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη μέσα σε μία ρουτίνα περιποίησης. Συμβάλλει στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, βοηθά στον καθαρισμό των πόρων και περιορίζει τα βακτήρια που συνδέονται με την εμφάνιση της ακμής, αφήνοντας την επιδερμίδα πιο καθαρή, λεία και φωτεινή.
Αζελαϊκό οξύ για δυσχρωμίες και σημάδια από σπυράκια
Αν μας απασχολούν οι δυσχρωμίες ή τα σημάδια που αφήνουν τα σπυράκια, το αζελαϊκό οξύ μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο. Συμβάλλει στη ρύθμιση της παραγωγής μελανίνης και, με σταθερή χρήση, βοηθά στη βελτίωση της όψης των σκούρων κηλίδων και στην επίτευξη ενός πιο ομοιόμορφου τόνου στην επιδερμίδα.
Το αζελαϊκό οξύ βρίσκεται φυσικά σε δημητριακά όπως το σιτάρι και το κριθάρι, ενώ παράγεται επίσης από ζυμομύκητες που υπάρχουν φυσιολογικά στο δέρμα μας. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη μέσα σε μία ρουτίνα περιποίησης. Συμβάλλει στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, βοηθά στον καθαρισμό των πόρων και περιορίζει τα βακτήρια που συνδέονται με την εμφάνιση της ακμής, αφήνοντας την επιδερμίδα πιο καθαρή, λεία και φωτεινή.
Αζελαϊκό οξύ για δυσχρωμίες και σημάδια από σπυράκια
Αν μας απασχολούν οι δυσχρωμίες ή τα σημάδια που αφήνουν τα σπυράκια, το αζελαϊκό οξύ μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο. Συμβάλλει στη ρύθμιση της παραγωγής μελανίνης και, με σταθερή χρήση, βοηθά στη βελτίωση της όψης των σκούρων κηλίδων και στην επίτευξη ενός πιο ομοιόμορφου τόνου στην επιδερμίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα