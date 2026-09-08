Λίντσεϊ Κλάνσι: Γυναίκα έστειλε μήνυμα σε φίλους για τη δίκη και λίγες ώρες μετά ο δύο ετών γιος της βρέθηκε νεκρός
MARIE CLAIRE

Λίντσεϊ Κλάνσι: Γυναίκα έστειλε μήνυμα σε φίλους για τη δίκη και λίγες ώρες μετά ο δύο ετών γιος της βρέθηκε νεκρός

Τώρα η Corie Walsh κατηγορείται για τη δολοφονία του παιδιού της

Λίντσεϊ Κλάνσι: Γυναίκα έστειλε μήνυμα σε φίλους για τη δίκη και λίγες ώρες μετά ο δύο ετών γιος της βρέθηκε νεκρός
Μια ακόμα περίπτωση copy-cut φαίνεται να έρχεται από τις ΗΠΑ. Στο Ιλινόις μια 40χρονη μητέρα, η Corie Walsh, που είχε εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση δολοφονίας τριών παιδιών με κατηγορούμενη τη μητέρα τους Lindsay Clancy, φέρεται να σκότωσε τον δύο ετών γιο της, λίγες ώρες μετά από μια διαδικτυακή συζήτηση που είχε με φίλους για την υπόθεση Clancy.

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