Δώρα Χρυσικού: «Η επιλογή μου να μιλήσω για την περιπέτεια υγείας μου δεν αποτελεί άδεια για κατασκευή ψευδών ειδήσεων»

Σε συνέχεια της (αληθούς) είδησης που είχε μοιραστεί παλαιότερα η Δώρα Χρυσικού για τη μάχη της με τον καρκίνο, τον τελευταίο καιρό άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες όπου η ηθοποιός φερόταν να έχει χάσει τα μαλλιά της μετά από χημειοθεραπείες. Όπως διευκρίνισε η ίδια με νέα δήλωσή της στα social media, όμως, είναι κατασκευασμένες και ήδη έχει κινηθεί νομικά.