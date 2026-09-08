Δώρα Χρυσικού: «Η επιλογή μου να μιλήσω για την περιπέτεια υγείας μου δεν αποτελεί άδεια για κατασκευή ψευδών ειδήσεων»
MARIE CLAIRE

Δώρα Χρυσικού: «Η επιλογή μου να μιλήσω για την περιπέτεια υγείας μου δεν αποτελεί άδεια για κατασκευή ψευδών ειδήσεων»

Η απάντησή της στις viral φωτογραφίες

Δώρα Χρυσικού: «Η επιλογή μου να μιλήσω για την περιπέτεια υγείας μου δεν αποτελεί άδεια για κατασκευή ψευδών ειδήσεων»
Σε συνέχεια της (αληθούς) είδησης που είχε μοιραστεί παλαιότερα η Δώρα Χρυσικού για τη μάχη της με τον καρκίνο, τον τελευταίο καιρό άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες όπου η ηθοποιός φερόταν να έχει χάσει τα μαλλιά της μετά από χημειοθεραπείες. Όπως διευκρίνισε η ίδια με νέα δήλωσή της στα social media, όμως, είναι κατασκευασμένες και ήδη έχει κινηθεί νομικά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης