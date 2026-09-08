Δώρα Χρυσικού: «Η επιλογή μου να μιλήσω για την περιπέτεια υγείας μου δεν αποτελεί άδεια για κατασκευή ψευδών ειδήσεων»
Δώρα Χρυσικού: «Η επιλογή μου να μιλήσω για την περιπέτεια υγείας μου δεν αποτελεί άδεια για κατασκευή ψευδών ειδήσεων»
Η απάντησή της στις viral φωτογραφίες
Σε συνέχεια της (αληθούς) είδησης που είχε μοιραστεί παλαιότερα η Δώρα Χρυσικού για τη μάχη της με τον καρκίνο, τον τελευταίο καιρό άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες όπου η ηθοποιός φερόταν να έχει χάσει τα μαλλιά της μετά από χημειοθεραπείες. Όπως διευκρίνισε η ίδια με νέα δήλωσή της στα social media, όμως, είναι κατασκευασμένες και ήδη έχει κινηθεί νομικά.
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