Ρόμπιν Μόργκαν: Πέθανε η γνωστή φεμινίστρια, λίγες μόλις ημέρες μετά τη Γκλόρια Στάινεμ

Ηπρώην αρχισυντάκτρια του περιοδικού «Ms. Magazine» και συνιδρύτρια του Women’s Media Center μαζί με τις Gloria Steinem και τη Jane Fonda, απεβίωσε στις 5 Σεπτεμβρίου, λίγες μόνο ημέρες μετά το θάνατο της φίλης και συναδέλφου της Gloria Steinem. Ήταν 85 ετών.Τον θάνατό της ανακοίνωσαν ο γιος της, Blake Morgan, και ηJulie Berton, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Women’s Media Center. Η αιτία θανάτου δεν αποκαλύφθηκε, αλλά ο γιος της σημείωσε ότι πέθανε ειρηνικά στον ύπνο της. Η Robin Morgan ζούσε με τη νόσο του Πάρκινσον εδώ και δύο δεκαετίες.