Η Αλίσια Βικάντερ με αιθέριo Louis Vuitton φόρεμα στο Φεστιβάλ Βενετίας
MARIE CLAIRE

Η Αλίσια Βικάντερ με αιθέριo Louis Vuitton φόρεμα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως οι πιο αριστοτεχνικές δημιουργίες του Νicolas Ghesquière προορίζονται για εκείνη.

Η Αλίσια Βικάντερ με αιθέριo Louis Vuitton φόρεμα στο Φεστιβάλ Βενετίας
ΗAlicia Vikander πραγματοποίησε μία από τις πιο κομψές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας The Echo Chamber.  Η 37χρονη ηθοποιός επέλεξε μια αιθέρια δημιουργία Louis Vuitton σε απαλή γαλάζια απόχρωση, η οποία συνδύαζε τη ρομαντική διάθεση με τη σύγχρονη υψηλή ραπτική. Το φόρεμα διέθετε στράπλες μεταξωτό μπούστο και μια εντυπωσιακή, πολυεπίπεδη φούστα από αέρινα βολάν, που χάριζαν κίνηση και θεατρικότητα στη σιλουέτα.

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