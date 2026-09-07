Fragrance Wardrobe: Πόσα αρώματα χωράει τελικά η γκαρνταρόμπα μας;
MARIE CLAIRE

Fragrance Wardrobe: Πόσα αρώματα χωράει τελικά η γκαρνταρόμπα μας;

Οι νέες αρωματικές τάσεις αφήνουν πίσω την ιδέα του signature scent και εστιάζουν σε μια συλλογή που προσφέρει πολλές επιλογές.

Fragrance Wardrobe: Πόσα αρώματα χωράει τελικά η γκαρνταρόμπα μας;
Για χρόνια, όσον αφορά τον αρωματικό κόσμο, η τάση ήταν να βρούμε «το άρωμά μας» και να το φοράμε σχεδόν κάθε μέρα, μέχρι να γίνει συνώνυμο με την παρουσία μας. Όμως, όπως αλλάζουμε ρούχα ανάλογα με την περίσταση, την εποχή και τη διάθεσή μας, έτσι φαίνεται πως θέλουμε πλέον να αλλάζουμε και άρωμα. Η τάση του fragrance wardrobe, δηλαδή της «αρωματικής γκαρνταρόμπας», βασίζεται ακριβώς σε αυτή την ελευθερία.

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