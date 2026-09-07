Μπομπ Ράινερ: Για ποιον ρόλο του τιμήθηκε με Emmy 9 μήνες μετά τον θάνατό του

Οηθοποιός και σκηνοθέτης Rob Reiner τιμήθηκε με ένα ακόμη σημαντικό βραβείο, σχεδόν εννέα μήνες μετά τον θάνατό του. Ο Rob Reiner κέρδισε το Emmy Καλύτερου Guest Actor σε Κωμική Σειρά στα Creative Arts Emmys 2026, για την εμφάνισή του στον τέταρτο κύκλο του The Bear, όπου υποδύθηκε τον Albert Schnurr. Όταν ανακοινώθηκε το όνομά του, το κοινό στο Peacock Theater του Λος Άντζελες σηκώθηκε όρθιο και του χάρισε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους του οι παρουσιαστές της κατηγορίας, Wendi McLendon-Covey και David Alan Grier. Πρόκειται για το τρίτο Emmy της καριέρας του Reiner και την όγδοη υποψηφιότητά του.Ο Reiner, ο οποίος ήταν 78 ετών, και η σύζυγός του, Michele Singer Reiner, έχασαν τη ζωή τους στο σπίτι τους στο Brentwood τον Δεκέμβριο του 2025. Για τον θάνατό τους έχει κατηγορηθεί ο 32χρονος γιος τους, Nick Reiner, ο οποίος έχει δηλώσει αθώος.