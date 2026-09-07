Τζιμ Κέρτις: Σε μια σπάνια εξομολόγηση για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον
Τζιμ Κέρτις: Σε μια σπάνια εξομολόγηση για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον
«Νιώθω ευλογημένος»
Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, στο The Jamie Kern Lima Show, ο Jim Curtis προχώρησε σε μια σπάνια εξομολόγηση για τη σχέση του με την Jennifer Aniston. O υπνοθεραπευτής και συγγραφέας σχολίασε πως «πηγαίνει πραγματικά καλά», προσθέτοντας πως αντιμετωπίζουν τις διαφωνίες τους με διαλογισμό, ανοιχτή επικοινωνία, αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή.
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