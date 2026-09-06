Natalie Portman: Έγινε μαμά για τρίτη φορά
Natalie Portman: Έγινε μαμά για τρίτη φορά
Το μωρό ήρθε στον κόσμο στο Παρίσι και είναι το πρώτο παιδί της με τον Tanguy Destable.
Μαμά για τρίτη φορά έγινε η Natalie Portman, η οποία υποδέχτηκε το νέο μέλος της οικογένειάς της στο Παρίσι.
Η 45χρονη ηθοποιός απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Tanguy Destable. Το μωρό έρχεται να μεγαλώσει την οικογένειά τους, στην οποία ανήκουν ήδη ο 15χρονος Aleph και η 9χρονη Amalia, τα δύο παιδιά της Portman από τον γάμο της με τον Benjamin Millepied.
Η 45χρονη ηθοποιός απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Tanguy Destable. Το μωρό έρχεται να μεγαλώσει την οικογένειά τους, στην οποία ανήκουν ήδη ο 15χρονος Aleph και η 9χρονη Amalia, τα δύο παιδιά της Portman από τον γάμο της με τον Benjamin Millepied.
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