Natalie Portman: Έγινε μαμά για τρίτη φορά

Το μωρό ήρθε στον κόσμο στο Παρίσι και είναι το πρώτο παιδί της με τον Tanguy Destable.



Μαμά για τρίτη φορά έγινε η Natalie Portman, η οποία υποδέχτηκε το νέο μέλος της οικογένειάς της στο Παρίσι.





Η 45χρονη ηθοποιός απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Tanguy Destable. Το μωρό έρχεται να μεγαλώσει την οικογένειά τους, στην οποία ανήκουν ήδη ο 15χρονος Aleph και η 9χρονη Amalia, τα δύο παιδιά της Portman από τον γάμο της με τον Benjamin Millepied.

06.09.2026, 12:20