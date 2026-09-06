Ενδομητρίωση: Τα «μυστήρια» συμπτώματα που τώρα αρχίζει να εξηγεί η επιστήμη
MARIE CLAIRE

Ενδομητρίωση: Τα «μυστήρια» συμπτώματα που τώρα αρχίζει να εξηγεί η επιστήμη

Νέα έρευνα δείχνει ότι η ενδομητρίωση δεν αφορά μόνο την περίοδο και τη γονιμότητα.

Ενδομητρίωση: Τα «μυστήρια» συμπτώματα που τώρα αρχίζει να εξηγεί η επιστήμη
Για χρόνια, η ενδομητρίωση αντιμετωπιζόταν κυρίως ως μια γυναικολογική πάθηση που συνδέεται με την περίοδο, τη γονιμότητα και την αναπαραγωγή. Νεότερες έρευνες, όμως, δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Η φλεγμονή που προκαλεί η νόσος μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά συστήματα του οργανισμού και να συνδέεται με συμπτώματα που δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωρίσουμε.

 
Ποια συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν;

Η ενδομητρίωση προκαλεί την ανάπτυξη ιστού παρόμοιου με εκείνον του ενδομητρίου έξω από τη μήτρα, δημιουργώντας αλλοιώσεις και κύστεις. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, αυτές μπορεί να εντοπίζονται και σε σημεία πέρα από την περιοχή της πυέλου.
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