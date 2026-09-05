Katy Perry: Μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τον χωρισμό της από τον Orlando Bloom

Η Katy Perry μίλησε για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για τον χωρισμό της από τον Orlando Bloom, αποκαλύπτοντας πόσο δύσκολη ήταν για εκείνη η περίοδος, ενώ βρισκόταν παράλληλα στη μέση της παγκόσμιας περιοδείας της.Σε νέα συνέντευξή της στο People, η 41χρονη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε το 2025, όταν η σχέση της με τον Orlando Bloom, με τον οποίο ήταν μαζί για σχεδόν εννέα χρόνια, έφτασε στο τέλος της.Η Lifetimes Tour είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2025 και λίγους μήνες αργότερα έγινε γνωστός ο χωρισμός τους. Εκείνη την περίοδο η Perry βρισκόταν στην Αυστραλία για τις ανάγκες της περιοδείας και, όπως αποκάλυψε, δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την κατάσταση ενώ ήταν μακριά από τους δικούς της ανθρώπους.