Η Άσλι Παρκ του Emily In Paris με φόρεμα Ελληνίδας σχεδιάστριας - Πρώτη το είχε φορέσει η Ιρίνα Σάικ (εικόνες - βίντεο)

Στη Βραζιλία βρέθηκε η Ashley Park, την οποία έχουμε αγαπήσει μέσα από τον ρόλο της Mindy στη σειρά του Netflix, Emily In Paris. Μαζί της και ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά, Lucien Laviscount.





Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr Οι δύο ηθοποιοί έδωσαν το παρών στην εκδήλωση Behind The Streams, όπου μίλησαν για τις πλατφόρμες streaming και την επιτυχία της σειράς που συμμετέχουν, ενώ φωτογραφήθηκαν στους δρόμους του Σάο Πάολο με εντυπωσιακές εμφανίσεις.