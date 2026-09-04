Η Άσλι Παρκ του Emily In Paris με φόρεμα Ελληνίδας σχεδιάστριας - Πρώτη το είχε φορέσει η Ιρίνα Σάικ (εικόνες - βίντεο)
Η Άσλι Παρκ του Emily In Paris με φόρεμα Ελληνίδας σχεδιάστριας - Πρώτη το είχε φορέσει η Ιρίνα Σάικ (εικόνες - βίντεο)
Φωτογραφήθηκε στο Σάο Πάολο
Στη Βραζιλία βρέθηκε η Ashley Park, την οποία έχουμε αγαπήσει μέσα από τον ρόλο της Mindy στη σειρά του Netflix, Emily In Paris. Μαζί της και ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά, Lucien Laviscount.
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