Η Άσλι Παρκ του Emily In Paris με φόρεμα Ελληνίδας σχεδιάστριας - Πρώτη το είχε φορέσει η Ιρίνα Σάικ (εικόνες - βίντεο)
MARIE CLAIRE

Η Άσλι Παρκ του Emily In Paris με φόρεμα Ελληνίδας σχεδιάστριας - Πρώτη το είχε φορέσει η Ιρίνα Σάικ (εικόνες - βίντεο)

Φωτογραφήθηκε στο Σάο Πάολο

Η Άσλι Παρκ του Emily In Paris με φόρεμα Ελληνίδας σχεδιάστριας - Πρώτη το είχε φορέσει η Ιρίνα Σάικ (εικόνες - βίντεο)

Στη Βραζιλία βρέθηκε η Ashley Park, την οποία έχουμε αγαπήσει μέσα από τον ρόλο της Mindy στη σειρά του Netflix, Emily In Paris. Μαζί της και ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά, Lucien Laviscount.

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