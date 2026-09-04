Πέντε κουρέματα που αξίζει να δοκιμάσετε τον Σεπτέμβριο εάν θέλετε να μπείτε σε φθινοπωρινή διάθεση
Πέντε κουρέματα που αξίζει να δοκιμάσετε τον Σεπτέμβριο εάν θέλετε να μπείτε σε φθινοπωρινή διάθεση
Η επιστροφή από τις διακοπές είναι η τέλεια αφορμή για μια ανανέωση στα μαλλιά μας και αυτά είναι τα κουρέματα που ξεχωρίζουν.
Η επιστροφή από τις διακοπές είναι η τέλεια αφορμή για μια ανανέωση στα μαλλιά μας και αυτά είναι τα κουρέματα που ξεχωρίζουν.
Το καλοκαίρι μπορεί να μας χάρισε ανάλαφρες κυματιστές υφές και ανέμελα χτενίσματα, όμως ήλιος, θάλασσα, χλώριο και συνεχόμενα πιασίματα αφήνουν συχνά τα μαλλιά μας πιο ξηρά και ταλαιπωρημένα. Ο Σεπτέμβριος, λοιπόν, μοιάζει με την ιδανική στιγμή για ένα φρέσκο κούρεμα που θα απομακρύνει τις ταλαιπωρημένες άκρες και θα μας βάλει στη νέα σεζόν με ανανεωμένη διάθεση.
Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα πέντε πιο hot κουρέματα της νέας σεζόν που θα σας ανανεώσουν και θα δώσουν έναν φθινοπωρινό αέρα στα look σας:
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα πέντε πιο hot κουρέματα της νέας σεζόν που θα σας ανανεώσουν και θα δώσουν έναν φθινοπωρινό αέρα στα look σας:
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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