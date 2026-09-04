Πέντε κουρέματα που αξίζει να δοκιμάσετε τον Σεπτέμβριο εάν θέλετε να μπείτε σε φθινοπωρινή διάθεση
MARIE CLAIRE

Πέντε κουρέματα που αξίζει να δοκιμάσετε τον Σεπτέμβριο εάν θέλετε να μπείτε σε φθινοπωρινή διάθεση

Η επιστροφή από τις διακοπές είναι η τέλεια αφορμή για μια ανανέωση στα μαλλιά μας και αυτά είναι τα κουρέματα που ξεχωρίζουν.

Πέντε κουρέματα που αξίζει να δοκιμάσετε τον Σεπτέμβριο εάν θέλετε να μπείτε σε φθινοπωρινή διάθεση
Το καλοκαίρι μπορεί να μας χάρισε ανάλαφρες κυματιστές υφές και ανέμελα χτενίσματα, όμως ήλιος, θάλασσα, χλώριο και συνεχόμενα πιασίματα αφήνουν συχνά τα μαλλιά μας πιο ξηρά και ταλαιπωρημένα. Ο Σεπτέμβριος, λοιπόν, μοιάζει με την ιδανική στιγμή για ένα φρέσκο κούρεμα που θα απομακρύνει τις ταλαιπωρημένες άκρες και θα μας βάλει στη νέα σεζόν με ανανεωμένη διάθεση.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα πέντε πιο hot κουρέματα της νέας σεζόν που θα σας ανανεώσουν και θα δώσουν έναν φθινοπωρινό αέρα στα look σας:

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης