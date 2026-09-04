Τζιμ Κέρτις: Στην Αθήνα ο transformational coach και best-selling συγγραφέας, σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον
Τζιμ Κέρτις: Στην Αθήνα ο transformational coach και best-selling συγγραφέας, σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον
Για μία εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής
Ο Jim Curtis, transformational coach, επιχειρηματίας, best-selling συγγραφέας, γνωστός προσφάτως και ως ο σύντροφος της Jennifer Aniston, έρχεται στην Αθήνα για μία διαδραστική συνάντηση με το ελληνικό κοινό, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 στις 13:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα