Τζιμ Κέρτις: Στην Αθήνα ο transformational coach και best-selling συγγραφέας, σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον

Ο Jim Curtis, transformational coach, επιχειρηματίας, best-selling συγγραφέας, γνωστός προσφάτως και ως ο σύντροφος της Jennifer Aniston, έρχεται στην Αθήνα για μία διαδραστική συνάντηση με το ελληνικό κοινό, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 στις 13:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.