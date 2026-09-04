Τζιμ Κέρτις: Στην Αθήνα ο transformational coach και best-selling συγγραφέας, σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον
MARIE CLAIRE

Τζιμ Κέρτις: Στην Αθήνα ο transformational coach και best-selling συγγραφέας, σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον

Για μία εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής

Τζιμ Κέρτις: Στην Αθήνα ο transformational coach και best-selling συγγραφέας, σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον
Ο Jim Curtis, transformational coach, επιχειρηματίας, best-selling συγγραφέας, γνωστός προσφάτως και ως ο σύντροφος της Jennifer Aniston, έρχεται στην Αθήνα για μία διαδραστική συνάντηση με το ελληνικό κοινό, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 στις 13:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

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