Βασίλης Σπανούλης - Ολυμπία Χοψονίδου: Στη θάλασσα με τα παιδιά τους - Φωτογραφίες
Βασίλης Σπανούλης - Ολυμπία Χοψονίδου: Στη θάλασσα με τα παιδιά τους - Φωτογραφίες
Στο νησί της Πάρου
Στην Πάρο εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Ολυμπία Χοψονίδου, να απολαμβάνει τις όμορφες παραλίες του νησιού με την οικογένειά της. Για τις βουτιές της επέλεξε ένα γαλάζιο μπικίνι και ένα ψάθινο καπέλο με έντονες πτυχώσεις, διακριτικές κάθετες ρίγες σε σκούρους τόνους με υφασμάτινο τελείωμα στην άκρη.
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