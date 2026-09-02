Βασίλης Σπανούλης - Ολυμπία Χοψονίδου: Στη θάλασσα με τα παιδιά τους - Φωτογραφίες
MARIE CLAIRE

Βασίλης Σπανούλης - Ολυμπία Χοψονίδου: Στη θάλασσα με τα παιδιά τους - Φωτογραφίες

Στο νησί της Πάρου

Βασίλης Σπανούλης - Ολυμπία Χοψονίδου: Στη θάλασσα με τα παιδιά τους - Φωτογραφίες
Στην Πάρο εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Ολυμπία Χοψονίδου, να απολαμβάνει τις όμορφες παραλίες του νησιού με την οικογένειά της. Για τις βουτιές της επέλεξε ένα γαλάζιο μπικίνι και ένα ψάθινο καπέλο με έντονες πτυχώσεις, διακριτικές κάθετες ρίγες σε σκούρους τόνους με υφασμάτινο τελείωμα στην άκρη.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης