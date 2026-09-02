Μάθιου Πέρι: Έρχεται μίνι ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, με αδημοσίευτο υλικό

Η ζωή και η καριέρα του Matthew Perry, του ηθοποιού που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τα «Φιλαράκια» αλλά έφυγε από τη ζωή μόλις στα 54 χρόνια του, παρουσιάζεται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων. Ονομάζεται «The One About Matthew Perry» και κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου.