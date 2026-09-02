Μάθιου Πέρι: Έρχεται μίνι ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, με αδημοσίευτο υλικό
Μάθιου Πέρι: Έρχεται μίνι ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, με αδημοσίευτο υλικό
Θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου
Η ζωή και η καριέρα του Matthew Perry, του ηθοποιού που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τα «Φιλαράκια» αλλά έφυγε από τη ζωή μόλις στα 54 χρόνια του, παρουσιάζεται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων. Ονομάζεται «The One About Matthew Perry» και κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα