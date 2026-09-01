Μια χορεύτρια με εγκεφαλική παράλυση: «Είναι σαν να γράφω ένα ποίημα με το σώμα μου»
MARIE CLAIRE

Μια χορεύτρια με εγκεφαλική παράλυση: «Είναι σαν να γράφω ένα ποίημα με το σώμα μου»

Η Kim Soyoung από τη Νότια Κορέα ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον χορό μέσα από ένα εργαστήρι για άτομα με αναπηρίες – και τον έκανε κομμάτι της ζωής της

Μια χορεύτρια με εγκεφαλική παράλυση: «Είναι σαν να γράφω ένα ποίημα με το σώμα μου»
Αν κάθε άτομο με αναπηρία ανατρέπει τα στερεότυπα με τη μοναδική ιστορία του, ένα από αυτά που γκρέμισε η Kim Soyoung, από τη Νότια Κορέα, λέει ότι η εγκεφαλική παράλυση είναι ασύμβατη με τον χορό. Η 37χρονη γυναίκα από τη στιγμή που ανακάλυψε αυτή την τέχνη, μέσα από ένα εργαστήρι, αποφάσισε να την κάνει κομμάτι της ζωής της.

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