Μια χορεύτρια με εγκεφαλική παράλυση: «Είναι σαν να γράφω ένα ποίημα με το σώμα μου»
Μια χορεύτρια με εγκεφαλική παράλυση: «Είναι σαν να γράφω ένα ποίημα με το σώμα μου»
Η Kim Soyoung από τη Νότια Κορέα ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον χορό μέσα από ένα εργαστήρι για άτομα με αναπηρίες – και τον έκανε κομμάτι της ζωής της
Αν κάθε άτομο με αναπηρία ανατρέπει τα στερεότυπα με τη μοναδική ιστορία του, ένα από αυτά που γκρέμισε η Kim Soyoung, από τη Νότια Κορέα, λέει ότι η εγκεφαλική παράλυση είναι ασύμβατη με τον χορό. Η 37χρονη γυναίκα από τη στιγμή που ανακάλυψε αυτή την τέχνη, μέσα από ένα εργαστήρι, αποφάσισε να την κάνει κομμάτι της ζωής της.
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