Από το «That ’70s Show» στα δισεκατομμύρια: Πώς ο Ashton Kutcher και η Mila Kunis έγιναν το πιο επιδραστικό ζευγάρι του Χόλιγουντ

Όταν τους γνωρίσαμε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 μέσα από τη δημοφιλή σειρά That ’70s Show, υποδύονταν το -κάπως ελαφρύ- εφηβικό ζευγάρι της οθόνης: τον Kelso και την Jackie. Δεκαετίες μετά, ο Ashton Kutcher και η Mila Kunis έχουν μετατραπεί σε ένα από τα πιο αναπάντεχα, διορατικά και αληθινά ισχυρά ζευγάρια της παγκόσμιας σόουμπιζ. Μόνο που η πραγματική τους δύναμη δεν βρίσκεται στο κόκκινο χαλί, αλλά στις επενδύσεις τους στον τεχνολογικό κολοσσό της Silicon Valley.Ποιο είναι όμως το μυστικό της επιτυχίας τους; Όπως παραδέχονται και οι ίδιοι, οι παντελώς διαφορετικόι χαρακτήρες τους δημιουργούν την απόλυτη ισορροπία:Η Mila έχει περιγράψει τον εαυτό της ως «απαισιόδοξη» που προσγειώνει τα πράγματα στην πραγματικότητα, ενώ βλέπει τον Ashton ως τον απόλυτο αισιόδοξο που βλέπει πάντα το καλό στους ανθρώπους. «Εγώ είμαι ο οραματιστής και εκείνη είναι αυτή που υλοποιεί τα σχέδια», έχει δηλώσει ο Kutcher, περιγράφοντας τους συμπληρωματικούς ρόλους που έχουν υιοθετήσει τόσο στη ζωή όσο και στις business.