Η νέα ανάρτηση της Αντζελίνας Τζολί στο Instagram, που μας καλεί να δράσουμε - Γιατί;

ΗAngelina Jolie χρησιμοποιεί συχνά τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram και τις υπόλοιπες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.Η ηθοποιός, που υπήρξε πρέσβειρα Καλής Θέλησης και στη συνέχεια Ειδική Απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, έκανε μία ακόμη ανάρτηση, στην οποία τονίζει πως ο αριθμός των προσφύγων έχει αυξηθεί όχι τυχαία – είναι αποτέλεσμα επιθέσεων, πολέμων, ένδειας και συγκεκριμένων πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, ενώ τονίζει πως εκείνοι που μπορούν να βοηθήσουν δεν δέχονται τη σωστή οικονομική στήριξη.