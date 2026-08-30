Τα τρόφιμα που μας βοηθούν να παραμείνουμε νέοι, σύμφωνα με έναν γιατρό
MARIE CLAIRE

Τα τρόφιμα που μας βοηθούν να παραμείνουμε νέοι, σύμφωνα με έναν γιατρό

O ίδιος είναι 63 ετών και ισχυρίζεται πως δείχνει 20 χρόνια νεότερος, χάρη σε αυτές τις 5 τροφές.

Τα τρόφιμα που μας βοηθούν να παραμείνουμε νέοι, σύμφωνα με έναν γιατρό
ΟDr. Mark Hayman είναι πρακτικός γιατρός και συγγραφέας του best seller “Young Forever: The Secrets To Living Your Longest, Healthiest life”, ενός βιβλίου που εστιάζει στη βιολογία και την υγεία του ανθρώπινου σώματος και οργανισμού και το οποίο συγκαταλέγεται στα best seller των New York Times.

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