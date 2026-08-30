Πώς η ώρα που κοιμάστε μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας
MARIE CLAIRE

Πώς η ώρα που κοιμάστε μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας

Νέες έρευνες δείχνουν ότι το να κοιμάστε νωρίτερα δεν σας χαρίζει μόνο περισσότερη ενέργεια∙ μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο άγχους και κατάθλιψης.

Πώς η ώρα που κοιμάστε μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας
Ούπνος είναι ίσως η πιο αποτελεσματική μορφή φροντίδας για τον εαυτό σας. Δεν έχει σημασία μόνο πόσες ώρες κοιμάστε∙ εξίσου σημαντικό είναι και πότε επιλέγετε να ξαπλώσετε. Έρευνα του Stanford αποκάλυψε ότι όσοι συνηθίζουν να κοιμούνται μετά τα μεσάνυχτα έχουν 20% έως 40% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν άγχος ή κατάθλιψη, σε σύγκριση με εκείνους που κοιμούνται νωρίτερα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης