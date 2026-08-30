Πώς η ώρα που κοιμάστε μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας

Ο

είναι ίσως η πιο αποτελεσματική μορφή φροντίδας για τον εαυτό σας. Δεν έχει σημασία μόνο πόσες ώρες κοιμάστε∙ εξίσου σημαντικό είναι και πότε επιλέγετε να ξαπλώσετε. Έρευνα του

αποκάλυψε ότι όσοι συνηθίζουν να κοιμούνται μετά τα μεσάνυχτα έχουν

μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν

ή