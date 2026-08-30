Πώς η ώρα που κοιμάστε μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας
Πώς η ώρα που κοιμάστε μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας
Νέες έρευνες δείχνουν ότι το να κοιμάστε νωρίτερα δεν σας χαρίζει μόνο περισσότερη ενέργεια∙ μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο άγχους και κατάθλιψης.
Νέες έρευνες δείχνουν ότι το να κοιμάστε νωρίτερα δεν σας χαρίζει μόνο περισσότερη ενέργεια∙ μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο άγχους και κατάθλιψης.
Ούπνος είναι ίσως η πιο αποτελεσματική μορφή φροντίδας για τον εαυτό σας. Δεν έχει σημασία μόνο πόσες ώρες κοιμάστε∙ εξίσου σημαντικό είναι και πότε επιλέγετε να ξαπλώσετε. Έρευνα του Stanford αποκάλυψε ότι όσοι συνηθίζουν να κοιμούνται μετά τα μεσάνυχτα έχουν 20% έως 40% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν άγχος ή κατάθλιψη, σε σύγκριση με εκείνους που κοιμούνται νωρίτερα.
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