Επιστροφή από τις διακοπές; Η πιο δύσκολη μέρα δεν είναι η πρώτη και η νευροεπιστήμη εξηγεί γιατί
Επιστροφή από τις διακοπές; Η πιο δύσκολη μέρα δεν είναι η πρώτη και η νευροεπιστήμη εξηγεί γιατί
Συνήθως κατηγορούμε την «πρώτη μέρα στο γραφείο». Ωστόσο, όσα γνωρίζουμε για τη λειτουργία του εγκεφάλου, τις ορμόνες και το βιολογικό μας ρολόι δείχνουν ότι η κατάσταση είναι λίγο πιο σύνθετη.
Συνήθως κατηγορούμε την «πρώτη μέρα στο γραφείο». Ωστόσο, όσα γνωρίζουμε για τη λειτουργία του εγκεφάλου, τις ορμόνες και το βιολογικό μας ρολόι δείχνουν ότι η κατάσταση είναι λίγο πιο σύνθετη.
Η πραγματικά κρίσιμη στιγμή της επιστροφής στη δουλειά δεν είναι απαραίτητα η Δευτέρα που ξαναμπαίνουμε στο γραφείο. Συχνά έρχεται λίγο αργότερα, γύρω στην τρίτη ημέρα, όταν η ενέργεια αρχίζει να πέφτει αισθητά και μαζί της υποχωρεί και η διάθεσή μας. Και, όπως φαίνεται, ο εγκέφαλός μας έχει τους λόγους του.
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