Επιστροφή από τις διακοπές; Η πιο δύσκολη μέρα δεν είναι η πρώτη και η νευροεπιστήμη εξηγεί γιατί

Η

πραγματικά κρίσιμη στιγμή της επιστροφής στη δουλειά δεν είναι απαραίτητα η Δευτέρα που ξαναμπαίνουμε στο γραφείο. Συχνά έρχεται λίγο αργότερα, γύρω στην τρίτη ημέρα, όταν η ενέργεια αρχίζει να πέφτει αισθητά και μαζί της υποχωρεί και η διάθεσή μας. Και, όπως φαίνεται, ο