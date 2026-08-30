Katy Perry: Με matching σορτς και crop top σε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο
Katy Perry: Με matching σορτς και crop top σε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο
Ένα άνετο καλοκαιρινό σύνολο, ιδανικό για τις διακοπές στο νησί.
Ένα άνετο καλοκαιρινό σύνολο, ιδανικό για τις διακοπές στο νησί.
ΗKaty Perry είναι μία ακόμη διεθνής σταρ που επέλεξε τη Μύκονο για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές της. Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στις αρχές Αυγούστου στο νησί των Ανέμων, όπου ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κατά την άφιξή της στην Ψαρρού με ένα πολυτελές γιοτ.
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