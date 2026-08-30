Katy Perry: Με matching σορτς και crop top σε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο
MARIE CLAIRE

Katy Perry: Με matching σορτς και crop top σε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο

Ένα άνετο καλοκαιρινό σύνολο, ιδανικό για τις διακοπές στο νησί.

Katy Perry: Με matching σορτς και crop top σε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο
ΗKaty Perry είναι μία ακόμη διεθνής σταρ που επέλεξε τη Μύκονο για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές της. Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στις αρχές Αυγούστου στο νησί των Ανέμων, όπου ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κατά την άφιξή της στην Ψαρρού με ένα πολυτελές γιοτ.

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