Τζάστιν Μπαλντόνι: Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ηθοποιός μετά τις καταγγελίες της Μπλέικ Λάιβλι

Ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης διέταξε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη και την εταιρεία παραγωγής του «It Ends With Us» να καλύψουν μέρος των δικηγορικών εξόδων της ηθοποιού.Ο Justin Baldoni και η εταιρεία παραγωγής πίσω από την ταινία «It Ends With Us», Wayfarer Studios, καλούνται να καταβάλουν στη Blake Lively σχεδόν 400.000 δολάρια (περίπου 340.000 ευρώ) για δικηγορικά έξοδα.Η απόφαση εκδόθηκε την Τετάρτη από τον ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης Lewis Liman, μετά το αίτημα της ηθοποιού να της επιστραφούν 7,5 εκατ. δολάρια (περίπου 6,4 εκατ. ευρώ) σε δικηγορικές αμοιβές. Το δικαστήριο έκρινε, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο ποσό ήταν «παράλογο».Ο Liman διέταξε τελικά τον Baldoni και τη Wayfarer Studios να καταβάλουν στην ηθοποιό 363.000 δολάρια (περίπου 311.000 ευρώ) σε δικηγορικές αμοιβές, καθώς και 44.000 δολάρια (περίπου 38.000 ευρώ) για δικαστικά και άλλα έξοδα.Η απάντηση της πλευράς του ηθοποιούΣτην απόφασή του, ο δικαστής επικαλέστηκε νόμο της πολιτείας της Καλιφόρνιας που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει άτομα που καταγγέλλουν σεξουαλική παρενόχληση από αντίποινα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία εφαρμόζεται μόνο στα δικηγορικά έξοδα της Lively που σχετίζονται με τις αγωγές περί δυσφήμησης.Ο δικηγόρος του Baldoni, Bryan Freedman, σχολίασε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι «μιλά από μόνη της». «Ο δικαστής Liman έλαβε σαφώς υπόψη την “εξωφρενική και παράλογη” απαίτηση των 8 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων και, απορρίπτοντάς την, επιδίκασε μόλις το 5% του ποσού που ζητήθηκε για δικηγορικές αμοιβές και έξοδα», ανέφερε σε δήλωσή του.Χαρακτήρισε, επίσης, την απόφαση «σημαντική νίκη» για τους πελάτες του, προσθέτοντας ότι στέλνει «ένα σαφές μήνυμα πως, όσο ισχυρός κι αν είσαι, η δικαστική αίθουσα δεν είναι χώρος για να εκμεταλλεύεται κανείς τον νόμο για προσωπικό όφελος».