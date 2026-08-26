Γιατί η ζωή μας γίνεται, κυριολεκτικά, πιο γκρίζα: Από τις πόλεις μέχρι τις ταινίες και τα ρούχα μας

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει την παράδοση, από τα σερβίτσια και τα υφαντά μέχρι την αρχιτεκτονική ενός οικισμού, είναι το χρώμα. Ακόμα και στον ηλιόλουστο ευρωπαϊκό Νότο, όχι μόνο στον σκοτεινό και χιονισμένο Βορρά, πολλά χωριά που έχουν διατηρήσει τη φυσιογνωμία τους μέσα στις δεκαετίες, όπως και γειτονιές πόλεων, μοιάζουν με παιδικές ζωγραφιές καθώς τα σπίτια τους καλύπτουν όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου.