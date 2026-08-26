Η Ντακότα Φάνινγκ πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του Polo Ralph Lauren

ΗDakota Fanning υιοθέτησε μια κομψή, σύγχρονη εκδοχή της tenniscore αισθητικής, πρωταγωνιστώντας τη Δευτέρα στα γυρίσματα της νέας καμπάνιας του Polo Ralph Lauren στη Νέα Υόρκη. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από την έναρξη του κυρίως ταμπλό του US Open, του οποίου το Polo Ralph Lauren αποτελεί εδώ και χρόνια τον επίσημο προμηθευτή ενδυμάτων. Η χρονική συγκυρία αποτυπώθηκε και στο look της ηθοποιού, το οποίο συνδύαζε την ανεπιτήδευτη κομψότητα με διακριτικές αναφορές στο στυλ των γηπέδων του τένις.



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