Χέιντεν Πανετιέρ: «Φοβόμουν μήπως κάνω στην κόρη μου ό,τι μου έκανε η μητέρα μου»

H ηθοποιός Hayden Panettiere, γνωστή μέσα από ρόλους όπως οι πρωταγωνιστικοί στις τηλεοπτικές σειρές «Heroes» και «Nashville», που έφυγε από τη ζωή στα 36 χρόνια της, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του μικρότερου αδερφού της, Jansen Panettiere, στα 28 του, είχε εκδώσει πριν από μερικούς μήνες την αυτοβιογραφία της, «This Is Me: A Reckoning», στην οποία περιέγραφε τις δοκιμασίες που έζησε ως παιδί ηθοποιός και στις εμπειρίες κακοποίησης και εθισμών, αλλά και στην ανάρρωσή της.