Η δολοφονία μιας νεαρής μητέρας έμεινε ανεξιχνίαστη για 39 χρόνια – ώσπου ο φερόμενος ως δράστης πήρε τηλέφωνο την αστυνομία

Για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, η δολοφονία της 20χρονης Melissa Ellison παρέμενε ανεξιχνίαστη. Η νεαρή μητέρα βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της στο Jacksonville της Florida, στις 28 Δεκεμβρίου 1987. Η 13 μηνών κόρη της, Casie, είχε βρεθεί λίγο νωρίτερα μόνη στο σαλόνι, να κλαίει.Στις 8 Ιουλίου 2026, η υπόθεση πήρε ξαφνικά νέα τροπή. Ο 70χρονος Gary Edward Glowacz, από το Middleburg της Florida, τηλεφώνησε στο Clay County Sheriff’s Office και είπε ότι ήθελε να δώσει πληροφορίες για τον θάνατο της Ellison. Λίγες ώρες αργότερα, συνελήφθη από τη Cold Case Unit του Jacksonville Sheriff’s Office.Σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης και ρεπορτάζ του CNN, ο Glowacz είπε στις αρχές ότι ήθελε να «βάλει τα πράγματα στη θέση τους» και παραδέχθηκε ότι είχε μπει στο σπίτι της γυναίκας για να βρει χρήματα ή αντικείμενα που θα μπορούσε να πουλήσει. Κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, είπε ότι τη χτύπησε μία φορά στο κεφάλι με έναν κορμό ξύλου.Κατηγορείται για φόνο δεύτερου βαθμού και διάρρηξη με επίθεση ή σωματική βία. Παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση στο Duval County Jail.Η σύλληψη ήρθε σχεδόν 39 χρόνια μετά τη δολοφονία και έξι μήνες μετά από μια νέα δημόσια έκκληση της οικογένειας για πληροφορίες.