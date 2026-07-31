Η Ανθή Φακιδάρη φόρεσε το πιο εντυπωσιακό τιρκουάζ φόρεμα του καλοκαιριού
Η Ανθή Φακιδάρη φόρεσε το πιο εντυπωσιακό τιρκουάζ φόρεμα του καλοκαιριού
Είναι το χρώμα που πρωταγωνιστεί στις φετινές καλοκαιρινές εμφανίσεις.
Είναι το χρώμα που πρωταγωνιστεί στις φετινές καλοκαιρινές εμφανίσεις.
ΗΑνθή Φακιδάρη ξέρει πώς να επιλέγει τα ιδανικά φορέματα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στη Μύκονο, φόρεσε ένα μακρύ, shimmering φόρεμα σε έντονη τιρκουάζ απόχρωση, αποδεικνύοντας ότι τα χρώματα της θάλασσας παραμένουν από τις πιο κομψές επιλογές της σεζόν.
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