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Η skincare ρουτίνα των λίγων λεπτών που χαρίζει πιο φωτεινή επιδερμίδα ακόμη και χωρίς μακιγιάζ
MARIE CLAIRE

Η skincare ρουτίνα των λίγων λεπτών που χαρίζει πιο φωτεινή επιδερμίδα ακόμη και χωρίς μακιγιάζ

Δεν χρειάζεστε μια ρουτίνα δέκα βημάτων για να δείχνει η επιδερμίδα σας πιο λαμπερή και ομοιόμορφη.

Η skincare ρουτίνα των λίγων λεπτών που χαρίζει πιο φωτεινή επιδερμίδα ακόμη και χωρίς μακιγιάζ
Υπάρχουν ημέρες που δεν έχουμε χρόνο, ή απλώς διάθεση, για να αφιερώσουμε πολλά λεπτά στο μακιγιάζ. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι η επιδερμίδα μας δεν μπορεί να δείχνει φρέσκια, ξεκούραστη και περιποιημένη από μόνη της.

Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, η φιλοσοφία του «less is more» έχει περάσει δυναμικά και στο skincare. Αντί για δεκάδες προϊόντα και περίπλοκες ρουτίνες, η έμφαση δίνεται σε λίγα, αποτελεσματικά βήματα που βελτιώνουν την όψη της επιδερμίδας και δημιουργούν μια φυσική λάμψη που δεν χρειάζεται να καλυφθεί με foundation.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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