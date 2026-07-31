Η skincare ρουτίνα των λίγων λεπτών που χαρίζει πιο φωτεινή επιδερμίδα ακόμη και χωρίς μακιγιάζ

Υπάρχουν ημέρες που δεν έχουμε χρόνο, ή απλώς διάθεση, για να αφιερώσουμε πολλά λεπτά στο μακιγιάζ. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι η επιδερμίδα μας δεν μπορεί να δείχνει φρέσκια, ξεκούραστη και περιποιημένη από μόνη της.Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, η φιλοσοφία του «less is more» έχει περάσει δυναμικά και στο skincare. Αντί για δεκάδες προϊόντα και περίπλοκες ρουτίνες, η έμφαση δίνεται σε λίγα, αποτελεσματικά βήματα που βελτιώνουν την όψη της επιδερμίδας και δημιουργούν μια φυσική λάμψη που δεν χρειάζεται να καλυφθεί με foundation.