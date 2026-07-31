Η skincare ρουτίνα των λίγων λεπτών που χαρίζει πιο φωτεινή επιδερμίδα ακόμη και χωρίς μακιγιάζ
Η skincare ρουτίνα των λίγων λεπτών που χαρίζει πιο φωτεινή επιδερμίδα ακόμη και χωρίς μακιγιάζ
Δεν χρειάζεστε μια ρουτίνα δέκα βημάτων για να δείχνει η επιδερμίδα σας πιο λαμπερή και ομοιόμορφη.
Δεν χρειάζεστε μια ρουτίνα δέκα βημάτων για να δείχνει η επιδερμίδα σας πιο λαμπερή και ομοιόμορφη.
Υπάρχουν ημέρες που δεν έχουμε χρόνο, ή απλώς διάθεση, για να αφιερώσουμε πολλά λεπτά στο μακιγιάζ. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι η επιδερμίδα μας δεν μπορεί να δείχνει φρέσκια, ξεκούραστη και περιποιημένη από μόνη της.
Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, η φιλοσοφία του «less is more» έχει περάσει δυναμικά και στο skincare. Αντί για δεκάδες προϊόντα και περίπλοκες ρουτίνες, η έμφαση δίνεται σε λίγα, αποτελεσματικά βήματα που βελτιώνουν την όψη της επιδερμίδας και δημιουργούν μια φυσική λάμψη που δεν χρειάζεται να καλυφθεί με foundation.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, η φιλοσοφία του «less is more» έχει περάσει δυναμικά και στο skincare. Αντί για δεκάδες προϊόντα και περίπλοκες ρουτίνες, η έμφαση δίνεται σε λίγα, αποτελεσματικά βήματα που βελτιώνουν την όψη της επιδερμίδας και δημιουργούν μια φυσική λάμψη που δεν χρειάζεται να καλυφθεί με foundation.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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