Η επιτυχημένη ταινία της δεκαετίας του 1990 που γίνεται σειρά

Μία από τις πιο αγαπημένες νεανικές ταινίες της δεκαετίας του 1990 επιστρέφει, αυτή τη φορά στη μικρή οθόνη. Το Clueless αποκτά sequel σειρά στο Paramount+, με την Alicia Silverstone να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Cher Horowitz, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας.Παρότι το 2025 είχε ανακοινωθεί ότι βρισκόταν στα σκαριά μια τηλεοπτική μεταφορά για το Peacock, το project τελικά δεν προχώρησε. Πλέον, το Paramount+ αναλαμβάνει την παραγωγή της νέας σειράς, η οποία περιγράφεται ως ένα «sequel event series».Η υπόθεση μεταφέρεται τρεις δεκαετίες μετά τα γεγονότα της ταινίας. Η Cher Horowitz έχει καταφέρει να χτίσει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία και να ισορροπήσει τη ζωή της ως μητέρα. Όλα όμως αλλάζουν όταν η κόρη της φτάνει στην εφηβεία και ξεκινά το λύκειο, με την ίδια να συνειδητοποιεί ότι η ανατροφή ενός εφήβου την κάνει να νιώθει ξανά… clueless.Η Alicia Silverstone συμμετέχει και στην παραγωγή της σειράς, τα γυρίσματα της οποίας αναμένεται να ξεκινήσουν στο Λος Άντζελες το 2027. Στη θέση της executive producer επιστρέφει και η Amy Heckerling, η οποία είχε γράψει και σκηνοθετήσει την πρωτότυπη ταινία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα υπόλοιπα μέλη του καστ.